Difensore centrale | affondo del Napoli per Dragusin del Genoa

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilfa sul serio per assicurarsi il cartellino deldeciso delperdel. Il club di De Laurentiis non si tira indietro di fronte alla concorrenza del ricco Tottenham ed alza la posta. Il presidente infatti ha rilanciato più volte fino ad arrivare ad aggiungere ad una cospicua offerta cash addirittura due contropartite tecniche. I rossoblù cominciano a vacillare visto che sia il tipo di offerta economica che i due calciatori interessano al club. Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Calciomercato L’originale” in onda su Sky. “Ilperha due offerte molto ...

Il Napoli non sta vivendo un momento facile in questa stagione. La squadra allenata da Walter Mazzarri è stata contestata nelle ultime uscite per un ... (dailynews24)

... la Juve dovrebbe comunque aspettare un po' prima di vedere l'attualedel Lille all'opera, ... profilo e storia Tiago Djalò,portoghese del Lille, è fermo da marzo per un infortunio ...Tra le priorità in casa rossonera c'è sicuramente l'acquisto di un nuovo, in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Stefano Pioli. Tomori (LaPresse) - ...Kean (LaPresse) – Calciomercato.It Nella giornata di oggi è stata chiusa l’operazione Huijsen con il giovane difensore centrale ad aver accettato la Roma per giocare con più continuità nella seconda ...In giornata, la Roma ha accolto Dean Huijsen, difensore centrale olandese classe 2005 in arrivo in prestito dalla Juventus. Non solo colpi in entrata: la Roma lavora anche sulle uscite, tra queste ...