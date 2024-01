Delitto Via Poma | Carabinieri | killer è Mario Vanacore Lui | visto Simonetta solo da morta

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 gennaio 2024) Torna l’attenzione suldi via. Ad uccidereCesaroni, il 7 agosto del 1990, sarebbe stato, il figlio del portiere del condominio dove avvenne l'omicidio. A scriverlo, nero su bianco, sono iin una corposa informativa consegnata nelle mani dei magistrati della Procura di Roma che, però, parlano di "ipotesi e suggestioni" che "non consentono di superare le forti perplessità sulla reale fondatezza del quadro ipotetico tracciato". Per questo, lo scorso 13 dicembre hanno chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto 2 anni fa in seguito a un esposto della famiglia della ragazza uccisa. Intanto, il diretto interessato, in un'intervista a La Stampa si difende: "L'unica volta che hoCesaroni era ...