De Laurentiis stanzia 60 milioni per il mercato | obiettivo rinforzi per la Champions

(Di sabato 6 gennaio 2024) De60per il calciodel Napoli,di spessore per tornare inLeague. Il presidente del Napoli Aurelio Deè pronto a finanziare in maniera importante il calciodi gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, il patron azzurro avrebbeto ben 60di budget per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. L’è quello di correggere il deludente avvio di stagione e acquistare i profili giusti per centrare la qualificazione alla prossimaLeague. Nello specifico, il Napoli punta un difensore centrale, Dragusin, una mezz’ala e il talento Lazar Samardzic ...

IL PRECEDENTE - Per rimediare, Deha stanziato un sostanzioso budget. Come riporta il Mattino , si tratta di una cifra intorno ai 60 milioni di euro , un tesoretto che sotto al Vesuvio ...IL PRECEDENTE - Per rimediare, Deha stanziato un sostanzioso budget. Come riporta il Mattino , si tratta di una cifra intorno ai 60 milioni di euro , un tesoretto che sotto al Vesuvio ...De Laurentiis stanzia 60 milioni per il calciomercato del Napoli, obiettivo rinforzi di spessore per tornare in Champions League. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a finanziare ...Poche parole, che dicono tutto. «Napoli è il coronamento di un sogno» dice Pasquale Mazzocchi, il nuovo azzurro ufficializzato oggi dal club di Aurelio De Laurentiis dopo le ...