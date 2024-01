DAZN | De Giuseppe svela | “A Mazzarri ho fatto una domanda che non ha preso benissimo”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Unada parte del cronista sportivo di, Alessio De, sembra aver alterato il tecnico del Napoli, Walter. Il cronista sportivo di, Alessio De, ha gettato luce sulle dinamiche interne del Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Walterin panchina. In un’intervista esclusiva con 1 Station Radio, Deha sollevato interrogativi cruciali sulla trasformazione della squadra, suscitando reazioni sorprendenti da parte del nuovo allenatore. Durante l’intervista, Deha posto unacruciale ariguardo ai cambiamenti nella squadra in seguito all’addio di Garcia. Il giornalista ha sottolineato che già sotto la gestione ...

Alle 15:00, Torino e Napoli si affrontano in esclusiva. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, con Marco Parolo nei commenti e Alessio Desul bordocampo. Il Torino vuole rompere un ...La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di. Calcio di inizio alle ore 14.00 di sabato 6 gennaio. Precedente Addio al partigianoFumi, il sindaco Tarasconi: 'Un ...Alessio De Giuseppe di Dazn ha parlato dell'avvicendamento tecnico in panchina dopo la vittoria dello scudetto e l'addio a Luciano Spalletti.Serie C, dove vedere Juve Stabia-Monterosi Domenica 7 gennaio, ore 18:30. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone C.