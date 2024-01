Daniele Dal Moro ha querelato Selvaggia Lucarelli

(Di sabato 6 gennaio 2024)Dalavrebbe dovuto condurre a titolo gratuito un evento benefico contro la violenza sulle donne, ma dopo cheha espresso i suoi dubbi a riguardo (ricordando tutte le cappellate fatte da Dalal Grande Fratello Vip, che lo hanno portato a una squalifica con effetto immediato), gli organizzatori hanno cambiato idea. Una perdita di ingaggio (seppur gratuito) che non è andata giù aDalche di tutta risposta ha deciso di querelare. Con l’accusa di…? Boh? Aver ricordato ai suoi follower cosa ha fatto al Grande Fratello? Essersi mostrata perplessa sul suo ruolo da conduttore in quel determinato evento? Non si sa. Nel dubbio, l’ex vippone lo ha annunciato su Threads. Vi ...

Nella serata di venerdì 5 gennaio, Selvaggia Lucarelli e Daniele Dal Moro hanno avuto un botta e risposta a distanza sui social. Tutto è partito dalla giornalista che su Instagram ha commentato con sarcasmo la conduzione di un evento contro la violenza sulle donne. L'ex gieffino Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata contro la violenza sulle donne al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'evento, in programma ...