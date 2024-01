Dal 12 al 14 gennaio Anna Mazzamauro all’ OFF OFF Theatre con “Com’è ancora umano lei | caro Fantozzi”

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Da venerdì 12 a domenica 142024 Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – Roma ORARI SPETTACOLI: dal martedì al sabato alle ore 21.00, la domenica alle ore 17.00 DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA GoodMood presentainLEI,dicon Sasà Calabrese alla chitarra e al pianoforte Disegno Luci Alexis Doglio – Fonica: Simone Todesco – Produzione/Distrib Nicola Canonico per la GoodMood – Organizzazione Enza Felice Parole e Musica per Paolo Villaggio Da venerdì 12 a domenica 142024, arriva per la prima voltaOFF/OFFdi Via Giulia, l’attrice...