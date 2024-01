Dakar 2024 | Guillaume de Mevius conquista la prima tappa tra le auto | secondo Carlos Sainz Sr

(Di sabato 6 gennaio 2024) Allasi è cominciato a fare sul serio. Nella 46a edizione della Maratona del Deserto, si è corsa lavera e propria dopo il prologo di ieri: ben 541 chilometri da percorrere da Alula a Al Henakiyah con ben 414 chilometri di prove speciali. A vincere è stato il belgade(Overdrive Racing) con il crono di 4:35:59. Sornione nellaparte di gara, de Meuvis si è scatenato nella seconda parte e per tutti gli avversari non c’è stato niente da fare. L’unico a rimanere sulle sue code è statoSr con Audi, giunto a 1:44 di ritardo. Fino all’intermedio dei 225 km è rimasto in testa Mattias Ekstrom: lo svedese del Team Audi Sport è partito evidentemente troppo forte e si è eclissato nella ...

... in attesa delle Olimpiadi di Parigi. Riviviamo insieme la lunga cavalcata degli altri sport. ... Toyota Gazoo Racing vince l'edizione 2023 della; primo posto a Nasser Al - Attiyah. FEBBRAIO ...Subito un acuto per la Squadra Corse Angelo Caffi che alla, partita oggi in Arabia Saudita , ha siglato la terza migliore prestazione di categoria H1 grazie al quindicesimo riferimento assoluto con l'Isuzu Vehicross #718 affidata al dianese ...Alla Dakar 2024 si è cominciato a fare sul serio. Nella 46a edizione della Maratona del Deserto, si è corsa la prima tappa vera e propria dopo il prologo di ieri: ben 541 chilometri da percorrere da A ...La 46^ edizione della Dakar entra finalmente nel vivo con la prima tappa del Raid, che conduce la carovana ad Al Henakiyah. In occasione della prova odierna non sono… Leggi ...