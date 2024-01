Crolla palazzina vicino Roma | tra le ipotesi la fuga di gas

(Di sabato 6 gennaio 2024) CANALE MONTERANO – Unata, probabilmente in seguito a un’esplosione dovuta ad unadi gas. Il fatto e’ accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Sono tre i feriti trasportati in ospedale dal 118. Dalle prime informazioni, sembra che si tratti di una famiglia. Uno dei feriti è stato accompagnato al policlinico Gemelli con vari traumi, gli altri due all’ospedale di Bracciano con traumi ed escoriazioni. L'articolo L'Opinionista.

