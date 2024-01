Covid giù | ma influenza record Pesa il flop delle vaccinazioni

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... ()

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... ()

La copertura vaccinale quest'anno è ampiamente insoddisfacente per i gravi ritardi di diverse Regioni oltre che per il rifiuto generale al vaccino per ilche si è allargato anche a quello per l'...E a Maurizio Crosetti, che lo ha raggiunto a Codogno (Lodi), la città del paziente zero del, ... A partire danel cieco mondo di Jesmyn Ward , due volte National Book Award, pubblicato da Nn, ...