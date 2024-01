Costacurta | «Buchanan? All’inizio ancora Darmian il vice Dumfries»

Leggi su inter-news

Alessandro Costacurta si è espresso su Tajon Buchanan, neo acquisto dell'Inter. A detta sua, l'inserimento non sarà semplice. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Calciomercato – l'originale su Sky Sport, si è espresso sul neo acquisto dell'Inter: «Buchanan sicuramente ha qualità fisiche e atletiche, ma l'Inter sugli esterni si muove con una certa maniera. Per questo, secondo me, almeno per le prime settimane, il doppione di Dumfries a destra sarà».