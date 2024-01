Così Taiwan si prepara per un voto di pace

Leggi su formiche

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tra una settimana esatta, 19,3 milioni di elettoriesi saranno chiamati a compiere l’atto istituzionale — e culturale — che sentono più caro, perché prerogativa esistenziale della Repubblica di Cina: le elezioni. Il momento è cruciale, dato che la Cina sta aumentando le sue pressioni: Pechino vuole annettere l’isola (anche se la narrazione del Partito/Stato usa il termine “riannessione”, manon è mai stata annessa). Il leader Xi Jinping ha più volte calcato sull’importanza di questo processo. Essenzialmente: per una potenza che intende dominare il mondo non è ammissibile l’esistenza di un’altra Cina, e su questo si basa la “One China Policy” su cui Pechino poggia parte delle relazioni diplomatiche con gli altri Paesi, costretti a non riconoscere formalmente l’esistenza dise vogliono avere rapporti con la Cina. C’è ...