Cosa è la Candelora? Significato | proverbio e che tempo farà

(Di sabato 6 gennaio 2024)è la? Che significa? Laè una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell’adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l’usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25 Dicembre (giorno della nascita di Gesù). LEGGI ANCHE: — Dopo Papa Francesco, Roma finirà? La terribile profezia di Malachia Festa della, perché si chiama così? La festa è chiamataperché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli candele che si dice difendano contro calamità ...

