Cosa ci attende al cinema nel 2024?

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’anno appena passato non è stato un anno semplice per il. Pieno di ritorni: da Polanski a Woody Allen, da Wim Winders fino a Ken Loach. È stato anche l’anno che ha sconvolto il mercato internazionale con lo strepitoso successo del Barbenheimer, forse un unicum nel panoramatografico. Ed è stato anche l’anno della profonda crisi della Marvel che, oltre agli enormi insuccessi al botteghino di film come The Marvels, è dovuta correre ai ripari dalla sentenza di condanna di quello che era e sarebbe dovuto essere il suo attore di punta Jonathan Majors. E anche nel nostro paese il 2023 è stato a suo modo un anno di grande: basti pensare anche solo a C’è ancora domani di Paola Cortellesi che ha distrutto il botteghino superando persino Barbie. Oppure Io Capitano di Matteo Garrone, ancora in lizza per un posto agli Oscar ...

suggerirà alla Federal Reserve sulla politica dei tassi Le azioni e le obbligazioni ... Inflazione in Asia, quali segnali Non solo Usa, anche l' Asiadati macro sull'inflazione che ...Quanto al 2024, Immobiliare.it siprezzi del residenziale in crescita , anche se non dappertutto a un livello in grado di tenere il passo dell'inflazione: " a Milano e Roma la prospettiva è ...La vittoria di Verona ha rimesso in corsa la Salernitana, che si trova al momento ancora ultima in classifica ma a soli due punti dalla zona salvezza. Calendario non semplice quello che attende ...La pistola del deputato di Fratelli d'Italia, i tornelli del sindaco di Milano, gli ospiti di Jeffrey Epstein.