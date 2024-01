Cortona | intossicazione da monossido alla recita in parrocchia | 5 bambini ricoverati

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024) Sono 11 le persone intossicate, tra le quali 5, per la fuoriuscita didi carbonio durante lanatalizia nelladi Pergo, frazione dinell’Aretino. Dopo le chiamate al 118, sul posto sono arrivate tre ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco: 27 le persone a cui i sanitari hanno prestato le cure, gli 11 intossicati sono stati immediatamente soccorsi in codice rosso, duesono stati trasferiti in camera iperbarica a Grosseto con l’elisoccorso Pegaso e una persona a Firenze, e gli altri trasportati in ospedali dell’Aretino. Nessuno è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, mentre nella chiesa si svolgeva ladelle classi elementari per festeggiare l’Epifania. Il primo a sentirsi male è stato un ...