Coppa Italia archiviata | Salernitana cerca impresa con la Juve

Roma, 6 dic- Si sono conclusi in settimana gli ottavi di Coppa Italia . Il quadro dei quarti della seconda competizione nazionale per importanza si è ... (ilprimatonazionale)

Settimana di sosta dal campionato, ma non dalle competizioni. domani le otto squadre ancora in gara per la Coppa Italia di Serie A1 si affronteranno ... (metropolitanmagazine)

Sinner sta per tornare. Il conto alla rovescia è partito. Il tennista italiano sta per iniziare la sua stagione, dopo aver chiuso il 2023 regalando all'quellaDavis che mancava da 47 anni. Per molti il 2024 sarà l'anno della definitiva consacrazione. In ballo c'è la prima vittoria di uno Slam, il numero uno del ranking e le Olimpiadi di ......a Firenze mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo lo 0 - 0 casalingo contro il Monza che ha allontanato ancora di pìù i campioni d'dalla zona Champions. Fuori Osimhen e Anguissa in...A distanza di 48 ore dalla vittoria in casa contro il Bayern Monaco nel Round 19 di EuroLeague, l'Olimpia Milano affronta in campionato a Trento la Dolomiti Energia di coach ...Sci alpino, Coppa del Mondo, il Gigante uomini vinto da uno strepitoso Odermatt, il Gigante donne ha portato sul podio ancora una volta Federica Brignone Sci alpino, Coppa del Mondo: Gigante uomini e ...