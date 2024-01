Coppa del mondo slittino 2023 2024 | Votter e Oberhofer seconde a Winterberg

(Di sabato 6 gennaio 2024) Andrea Vötter e Marioncentrano il secondo posto a, in Germania, gara valida per ladeldi. Vincono le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, in 1’27”131, in testa già da dopo la prima manche. Le azzurre hanno rimontato nella seconda discesa chiudendo a 24 millesimi di distanza dalle vincitrici. Terzo posto per le austriache Egle e Kipp, a 44 millesimi dalla vetta. Ai piedi del podio le tedesche Eitberger e Schirmer. Si conferma l’ottima annata per, dopo i terzi posti di Lake Placid e Whistler. SportFace.

