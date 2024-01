Coppa Davis | Fritz e Zverev di scena nei preliminari | il programma

Sorpresa clamorosa alla Rac Arena di Perth in occasione del primo match valevole per il quarto di finale tra Serbia e Australia nella United Cup ... (oasport)

Il numero 7 del mondo Alexander Zverev e il numero 10 Taylor Fritz figurano tra i 117 giocatori annunciati tra i protagonisti dei 12 preliminari diin programma a febbraio. Gli incontri valgono un posto nella fase a gironi. Dall'1 febbraio, quando inizierà Ucraina - USA in Lituania, al 4, saranno in campo anche Sebastian Baez e ...... Roma in Europa League e Fiorentina in Conference, tutte battute), l'Italtennis che torna a conquistare lacon il fenomeno Sinner, capace di salire fino al n.4 del ranking Atp, Tamberi ...Il numero 7 del mondo Alexander Zverev e il numero 10 Taylor Fritz figurano tra i 117 giocatori annunciati tra i protagonisti dei 12 preliminari ...Secondo “La Stampa” e “ItaliaOggi” da fonti FITP, SKY avrebbe chiesto tra i 15 e i 18 milioni l’anno per alcuni tornei ATP 250 e WTA oltre alla differita di una partita dei 500. Ma fino alla scorso ...