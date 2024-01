Coperta e posate nell' auto di Turetta | Picozzi | Demoni interiori

(Di sabato 6 gennaio 2024) L'ultima puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e di discussione su casi di cronaca, ha fatto luce nuovamente sulla storia di Giulia Cecchettin e ha puntato i riflettori sul suo ex fidanzato e omicida Filippo. Dopo quasi 50 giorni passatia casa circondariale di Montorio Veronese, il giovane potrebbe cambiare sezione. Secondo quanto ha riportato Il Messaggero, solo due detenuti sarebbero disponibili a condividere la cella con lui. La discussione è ferma alla premeditazione e sulla possibilità della premeditazione. Sulla vicenda e sui possibili scenari è intervenuto il criminologo Massimo. "Che cosa ci dicono questi elementi?in macchina ein. Scappava da qualcosa? Viveva già come un fuggiasco?", ha chiesto la giornalista ...

... contenente eleganti piatti in ceramica,dorate, bicchieri da vino, un cavatappi, un tagliere e un coltello da formaggio, tovaglioli e una. L'idea perfetta per un appuntamento ...... una bottiglia di champagne ed un set da 12 diin argento. La predetta refurtiva, del valore complessivo quantificato in euro 5.000 circa e nonda assicurazione, veniva trovata all'...L'ultima puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e di discussione su casi di cronaca, ha fatto luce nuovamente sulla storia di ...Nel menù mancava la voce coperto forse perché perché sui tavoli manca la tovaglia ma ci sono posate e tovaglioli di cotone. A fine cena sommando la voce del servizio, una bottiglia di acqua minerale ...