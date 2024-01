Convocati Salernitana | Inzaghi recupera due giocatori

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana . I bianconeri scenderanno in campo ... (247.libero)

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un ... (sportface)

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la Salernitana . Brutte notizie per Allegri che a sorpresa ... (247.libero)

Alla vigilia della sfida contro la Juve ntus in programma per domani all'Arechi, il tecnico della Salernitana , Filippo Inzaghi, ha diramato... (calciomercato)

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista deiper la gara in programma domani trae Juventus. PORTIERI: Costil, ...... parliamo di Federico Chiesa , che non figura tra idi Allegri per il match di campionato contro la. Il motivo è ancora una volta legato ai guai fisici: il giocatore ha ...Sono 21 i convoicati di Walter Mazzarri per la trasferta di Torino e tra questoi c'è anche Pasquale Mazzocchi, appena arrivato dalla Salernitana. Ecco i nomi.La Salernitana ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani alle 18 contro la Juventus La Salernitana ha diramato i convocati per la sfida contro la Juventus di domani alle 18.