Convocati Roma Atalanta | le scelte di Gasperini

Proroga Franchi , gelo da. "Se il governo darà un anno o due in più per i lavori allo stadio Difficilissimo", trapela da fonti parlamentari della destra fiorentina. Difficilissimo per ragioni tecniche, dal momento che ...... battuti dalladi Mourinho nello scontro diretto per il quarto posto e non sono andati al di ... Mazzarri ha salutato Anguissa e Osimhen ,dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa. ...Rinforzo in difesa per la Roma, che si assicura il giovane olandese Dean Huijsen dalla Juventus in prestito fino a giugno.Anche l'unico dubbio sulle convocazioni per la sfida di Supercoppa in programma domani a Cremona tra la Roma e la Juventus è stato sciolto.