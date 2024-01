Convegno di filo russi nel Comune Pd | esplode la bagarre

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Autogol in casa Pd. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli (Dem) è stato travolto dalle critiche per aver concesso una sala comunale a un'associazione-russa per parlare della “ricostruzione” di Mariupol da parte deidopo che questi l'hanno rasa al suolo con i loro bombardamenti e conquistata. Un evento che sarebbe anche potuto passare inosservato in un feudo rosso quale è Modena. Sì, perché secondo il regolamento comunale (articolo 3) qualsiasi associazione culturale può richiedere e ottenere una sala pubblica purché gli organizzatori dichiarino che sono “fedeli alla Costituzione e di fede antifascista e antirazzista”. Insomma, basta dichiararsi antifascisti, anche se la conferenza serve a celebrare un presidente con ambizioni dittatoriali. Fatto sta che a scatenare un gran caos sull'evento che prevede l'intervento di Andrea Lucidi, ...