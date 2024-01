Consumi | dalla Befana meno calze ma più pesanti | spesa media 67 euro

(Di sabato 6 gennaio 2024) Qualche calza di, ma più pesante. Quest’anno oltre un italiano su due – il 56% – ha onorato la tradizione della, facendo trovare a figli e nipoti un regalo in occasione dell’ultimo giorno delle festività invernali, una quota in diminuzione rispetto al 65% registrato lo scorso anno. La calza, però, è decisamente più pesante: quest’anno laper il tradizionale omaggio a base di dolcetti e piccoli giochi sarà di circa 67, in netto aumento rispetto ai 58dell’epifania 2023. È quanto emergeconsueta indagine condotta da IPsos per Confesercenti su un panel di consumatori in occasione dell’Epifania. Come sempre, emerge dall’indagine, la tradizione dellaè più sentita nelle regioni del Centro e del Sud, dove a fare ...

E' quanto emergeconsueta indagine condotta da IPSOS per Confesercenti su un panel di consumatori in occasione dell'Epifania. com - rmi 06 - 01 - 24 10:58:03 (0157)FOOD 5 NNNNChi, tra coloro che hanno tacciato Meloni di essere scollatarealtà quando parla di crescita, ... E questo ha a sua volta comportato l'aumento dei, lievitati dell'1,2%. Migliora il potere ...Imparare a leggere il contatore della luce è fondamentale per capire i propri consumi, intervenire per risparmiare, ed eventualmente comunicare l’autolettura per evitare fastidi.Un impero da 40 milioni l’anno e post da 100 mila dollari Ferragni, le uova di Pasqua come il pandoro Ferragni e la multa per Balocco: «Chiedo scusa, darò 1 milione per i bimbi» Chiara Ferragni e ...