Confronto tv Meloni-Schlein | anche Mediaset si candida a ospitarlo

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) –sia ospitare il faccia a faccia televisivo tra il premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgiae la segretaria del Partito Democratico Elly. Il Tg5, si legge in una nota, "offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata.tutti gli