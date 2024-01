Conferenza Mazzarri | rivivi la diretta | le parole prima di Torino - Napoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Waltertorna a parlare . Lo ha fatto questa mattina dalla sala stampa del Konami Training Center per presentare la sfida contro il, in programma domani alle ore 15, valida come ultima ...

Domani alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Torino per concludere il girone d’andata. Il tecnico, Walter Mazzarri ha parlato on conferenza per ... (ilnapolista)

Waltertorna a parlare . Lo ha fatto questa mattina dalla sala stampa del Konami Training Center per presentare la sfida contro il Torino, in programma domani alle ore 15, valida come ultima del ...... Ivan Juric Domani il Torino di Juric ospita il Napoli di. Instampa, il tecnico del Torino presenta la partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Le parole di Ivan ...«Andare a -1 Mi auguro di sì, voglio sentire nuovamente l’entusiasmo. È un campionato diverso rispetto agli altri anni, i valori sono sempre molto vicini. Con il ...Problemi fisici per due granata in vista della partita contro il Napoli, gara in programma domani (domenica 7 gennaio) alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di Nemanja Radonjic ...