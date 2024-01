Come sta lavorando la task force di Chiara Ferragni | parlano lo psicologo e l’esperto

Leggi su biccy

(Di sabato 6 gennaio 2024)fa rumore anche quando sta in silenzio e ora che è tornata attivamente sui social tutti gli occhi sono puntati su ciò che farà o dirà. Al momento però non ha emesso suono, dato che tutte le sue storie sono foto di famiglia. Dietro queste decisioni ci sarebbe unachiamata in suo supporto composta da due studi legali e un’agenzia di comunicazione. La Stampa su: “Pronta lacon due studi legali” https://t.co/N4Tq2ss70g — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2023 A tal proposito FanPage ha contattato unoe un esperto di crisi, autore del libro Crisis Therapy – Saper Gestire La Comunicazione In Tempi Di Crisi, per farsi dare due opinioni. Il parere dello ...