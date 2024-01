Colpo Grosso A Uomini e Donne | Maria De Filippi Vuole Proprio Lei Sul Trono!

(Di sabato 6 gennaio 2024)Desta preparando un verodi teatro. Secondo le indiscrezioni, la conduttrice pavese sarebbe pronta ad affidare a Gemma Galgani il ruolo di tronista a. Se fosse così, sarebbe davvero clamoroso. Dopo più di dieci anni passati nel parterre over, per la 74enne torinese si aprirebbero nuovo scenari. Insomma, la nostra Gemma è destinata a rimanere ancora a lungo nel programma che l’ha resa celebre. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Gemma Galgani nuova tronista: la pazza idea diDeDeé sempre pronta a regalarci dei colpi di scena e quello che avrebbe in mente di fare aha del clamoroso. Secondo quanto riporta Novella 2000, la ...

... "aveva un forte senso di responsabilità: già da cardinale aveva visto che ilproblema della ... "Fu undurissimo. Gli dissi: Santo Padre, non può farlo. Ma mi spiegò che aveva lottato e ...Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi lunedì 31 luglio 2023, nuova chance per centrare ildella lotteria: l'estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina ...Il primo premio da cinque milioni è andato ad un biglietto venduto a Milano. Il secondo a Salerno poi ancora due paesi lombardi. Per il Nord Est solo briciole ...L'Elpidiense Cascinare cede in casa all'Aurora Treia, che vince 2-1 con reti di Filacaro, Ghannouy e Rapaccini. Nel finale tre espulsioni per i padroni di casa, che non riescono a ribaltare il risulta ...