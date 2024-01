Colpo di scena Roma | via subito a gennaio

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 gennaio 2024) Lapuò perdere un giocatore in questa sessione diche fin qui non ha trovato molto spazio alla corte di Mourinho. Da qualche giorno è cominciata la sessione di mercato diche come sempre serve alle squadre per cercare di colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione. In questa prima metà di campionato una delle big di Serie A come laha vissuto spesso delle fasi altalenanti e il tecnico della formazione giallorossa, José Mourinho, ha dovuto fra fronte a molte difficoltà oltre che a diversi problemi fisici dei suoi giocatori che hanno limitato di molto le sue scelte. Lainfatti in questa sessione invernale di riparazione ha tutte le intenzioni di cercare di disfarsi di quegli elementi che nel rapporto qualità-prezzo non stanno rendendo secondo quanto sperato e ...