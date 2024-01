Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 19^ giornata

vedi ancheA: Genoa - Inter e Napoli - Monza pari, ok Fiorentina e Lazio. VIDEO FOTOGALLERY ©... l'attaccante norvegese del Manchester City, il numero uno delladei top 100 calciatori ...... prima il gol di Frattesi che farà discutere per un precedente fallo di Bastoni non ravvisato dall'arbitro e poi il rigore sbagliato da HenryEcco laaggiornataCLASSIFICAA: Inter ...Visione delle immagini al monitor da parte del direttore di gara e calcio di rigore per la squadra di Marco Baroni, che ha la grandissima occasione di riagguantare il pari. Dal dischetto di presenta ...Nonostante l’arrivo di Huijsen a Trigoria, lo Special One non sembra considerare risolto i problemi che da inizio stagione affliggono il reparto difensivo: “Si tratta di un ragazzo che ha 18 anni con ...