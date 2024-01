Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins allunga in vetta | Caterina Ganz 29ma

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Braisaz-Bouchet Justine FRA 517 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 441 3 OEBERG Elvira U25 SWE 423 4 Vittozzi ... (oasport)

Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024 : Johannes Thingnes Boe allunga in vetta - 13° Tommaso Giacomel

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 534 2 BOE Tarjei NOR 447 3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 394 4 STROEMSHEIM ... (oasport)