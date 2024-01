Clamoroso aggancio di Meloni a Le Pen per allontanarla da Afd e Lega

Europee, Meloni prova l'a Marine Le Pen per allontanarla da Afd e Lega Giorgia Meloni apre al dialogo con Marine Le Pen. 'Tra lusinghe e dichiarazioni l'obiettivo è di avvicinarla ai conservatori', con '...... il finale di 2023 però ha visto uno scatto in avanti del team di mister Prato, con l'... Il resto è storia recente: terzo posto, - 3 dalla capolista Sant'Albano e camminoin questo ...Per costruire una nuova destra europea la premier medita di spaccare il fronte di I&D, di allontanare Marine dall’Afd e anche da Salvini.Il trasferimento di Giovanni Simeone sarà molto discusso, un club in Serie A vuole strapparlo al Napoli in maniera clamorosa ...