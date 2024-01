Città di Castello | il cane da tartufo cieco Leo rende omaggio al presepe dei cavatori

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il cocker spaniel non vede più da qualche anno, ma grazie al fiuto impareggiabile scova ancora tartufi e ha fatto visita aldei tartufai allestito adiinsieme al proprietario ed esperto cavatore, Lorenzo Tanzi

Il giro d’Italia e non solo, con i presepi e le opere d’autore realizzate dai maestri-artigiani eredi delle migliori scuole nazionali. A Città di ... (panorama)

Perugia , 12 dicembre – Sono quattro le figure professionali ricercate dall’agenzia “Soluzione Lavoro spa” del capoluogo umbro per altrettante realtà ... (giornaledellumbria)

La collaborazione è incentrata sull’utilizzo di farine di qualità e sulla sostenibilità – Verranno organizzati eventi e laboratori in sinergia con ... (giornaledellumbria)

La magia dei Babbo Natale in canoa , un evento suggestivo e unico in Italia che si ripete da 43 anni sulle acque del fiume Tevere con un bagno di ... (tg24.sky)

... in primis il completamento della ristrutturazione di 8 scuole, mentre nel 2024 è previsto uno sprint sugli interventi legati al Pnrr: adisono anni impegnativi per gli uffici tecnici ...Interventi che riguardano cinqueumbre: Perugia, Terni, Foligno,die Spoleto. I fondi per Perugia ammontano a 14,9 milioni (a cui si aggiungono quasi 2,5 milioni di ...