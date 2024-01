Cina | citta’ registrano balzo viaggi passeggeri a gennaio-novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pechino, 06 gen – (Xinhua) – Lecinesi hanno registrato 86,67 miliardi didinei primi 11 mesi del, in aumento del 21,8% su base annua, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti. Delle quattro modalita’ di trasporto urbano, gli autobus pubblici hanno registrato 37,81 miliardi di, in aumento del 13% su base annua nello stesso periodo, e il trasporto ferroviario urbano ha visto 26,73 miliardi di, in aumento del 47,2%. Nel frattempo, i taxi hanno registrato 22,06 miliardi di, in crescita del 13,2% su base annua, mentre i servizi di traghetti perhanno visto 77,06 milioni di, con un aumento dell’83,4%, secondo i dati. La capitale ...