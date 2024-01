Cina | chiusura stagione del balletto internazionale a Pechino 1

(Di sabato 6 gennaio 2024), 06 gen – (Xinhua) – Artiste del National Ballet of China si esibiscono presso il Beijing Tianqiao Theater a, capitale della, il 5 gennaio 2024. La sestadelcinese si e’ conclusa ieri, presentando 10 spettacoli principali e 23 performance degli artisti del National Ballet of China, dell’Eifman Ballet di San Pietroburgo in Russia, e dello Stuttgart Ballet in Germania. (Xin) Agenzia Xinhua

Si sblocca la trattativa per il passaggio di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana al Napoli . Da tempo l’esterno era nel mirino degli azzurri che in ... (teleclubitalia)

...il fotocorrispondente di guerra dal Donbass Giorgio Bianchi e l'ex ambasciatore in Iran e...i 'liberi di esprimersi' esponenti del PD toscano quando gli antifascisti manifestavano per la......18%, dopo che la casa automobilistica e' stata costretta a richiamare 1,6 milioni di veicoli inper un aggiornamento software per la guida assistita e ladelle porte del veicolo. il ...Milioni ad Oaktree entro il 20 maggio: così Zhang vuole tenersi l'Inter Lontano da Milano, ma sempre attento a ciò che accade. Steven Zhang resta in Cina e osserva i movimenti della sua Inter, complim ...Tesla è stata costretta a ritirare un numero significativo di veicoli in Cina al fine di migliorarne la sicurezza. Il ritiro dal mercato coinvolge circa 1,6 milioni di veicoli, tra cui modelli importa ...