Ciclone e freddo polare sull’Italia | previsioni meteo oggi e domani

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ledel tempo fino a lunedì 8 gennaio Brutto tempo con piogge abbondanti, quindie neve sull'Italia colpita dal 'della Befana'. Questo il quadro delledelineato per la giornata di- 6 gennaio 2024 - e per il weekend dagli esperti, che parlano di due fasi per l'ondata

Brutto tempo con piogge abbondanti, quindipolare e neve sull'Italia colpita dal 'della Befana'. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato per la giornata di oggi - 6 gennaio 2024 - e per il weekend dagli esperti, che ...Il sito ILMeteo.it conferma che con l'approfondimento deldella Befana sul Mar Tirreno, in ... Il maltempo si distinguerà in due fasi: la prima, ancora a carattere 'non' , con piogge ...Brutto tempo con piogge abbondanti, quindi freddo polare e neve sull'Italia colpita dal 'Ciclone della Befana'. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato per la giornata di oggi - 6 gennaio ...Arriva un ciclone d'aria gelida che porterà l'Italia in pieno inverno: attesi neve, piogge e vento. Oggi la Protezione civile ha diramato una allerta maltempo arancione e gialla ...