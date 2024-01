Ciclone e freddo polare sull’Italia | previsioni meteo oggi e domani

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Brutto tempo con piogge abbondanti, quindie neve sull'Italia colpita dal 'della Befana'. Questo il quadro delledelineato per la giornata di– 6 gennaio 2024 – e per il weekend dagli esperti, che parlano di due fasi per l'ondata di maltempo che attraverserà la penisola. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che con l’approfondimento deldella Befana sul Mar Tirreno, in successivo spostamento verso le regioni adriatiche, avremo condizioni di forte maltempo per almeno 48 ore. Il maltempo si distinguerà in 2 fasi: la prima, ancora a carattere ‘non’, con piogge abbondanti e neve sulle Alpi ...

Brutto tempo con piogge abbondanti, quindipolare e neve sull'Italia colpita dal 'della Befana'. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato per la giornata di oggi - 6 gennaio 2024 - e per il weekend dagli esperti, che ...Il sito ILMeteo.it conferma che con l'approfondimento deldella Befana sul Mar Tirreno, in ... Il maltempo si distinguerà in due fasi: la prima, ancora a carattere 'non' , con piogge ...Brutto tempo con piogge abbondanti, quindi freddo polare e neve sull'Italia colpita dal 'Ciclone della Befana'. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato per la giornata di oggi - 6 gennaio ...Arriva un ciclone d'aria gelida che porterà l'Italia in pieno inverno: attesi neve, piogge e vento. Oggi la Protezione civile ha diramato una allerta maltempo arancione e gialla ...