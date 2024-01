Ciclismo | cambiano i punteggi e i regolamenti per il ranking UCI | ecco le novità

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) IlUCI è spesso piuttosto intricato e non di semplice comprensione anche per i grandi appassionati di. Una classifica particolarmente importante, soprattutto per le squadre: è infatti in base a questoche le formazioni possono o meno correre di diritto le principali corse in calendario, ossia quelle WorldTour. È sul seguente sistema diche segue che si basa, ad esempio, l’assegnazione annuale delle wild card alle migliori professional, così come è sulla somma dei punti ottenuti ogni anno nel corso del triennio iniziato nel 2023 (fino al 2025) da ogni squadra che si baserà l’eventuale promozione/retrocessione da e verso il WorldTour 2026. Dalla scorsa stagione, per fare chiarezza e dare maggiore peso ai punti ottenuti in determinate corse, si è deciso di dividere le varie gare in fasce. ...