Christian Oliver morto in un incidente | era Jan Richter in Squadra Speciale Cobra 11

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte del popolare attore, tedesco naturalizzato statunitense di 52 anni.nell’impatto di un piccolo aereo nel Mar dei Caraibi. Insieme a lui sono morte le figlie Madita e Annik di 10 e 12 anni e il pilota dell’aereo monomotore che era di proprietà dell’attore. L’si è verificato nei pressi di Petit Nevis una piccola isola delle Grenadine. L’aereo monomotore era partito dall’aeroporto J.F. Mithcell di Paget Farm a Bequia un’altra isola delle Grenadine e aveva St. Lucia come destinazione finale. L’aereo avrebbe avuto delle difficoltà subito dopo il decollo finendo nell’Oceano. I corpi di, del pilota e delle due figlie sono stati recuperati e trasportati all’obitorio di ...

