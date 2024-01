Christian Oliver morto in un incidente aereo insieme alle figlie di 12 e 10 anni | addio all’attore di ‘Squadra Speciale Cobra 11’

(Di sabato 6 gennaio 2024) Èa 51, noto in Italia per Squadra11, il telefilm trasmesso da Rai 2. L’attore, il cui vero nome eraKlepser, ha perso la vita in unvicino a un’isola dei CaraibiMadita Klepser ek Klepser, rispettivamente di 12 e 10. Nello schianto è deceduto anche il pilota Robert Sachs. La tragedia si è consumata giovedì 4 gennaio, come ha fatto sapere la polizia reale di St. Vincent e Grenadine. LA DINAMICA DELL’– I 4 viaggiavano su un piccolomonomotore di proprietà e pilotato da Sachs. L’, ...

È morto in un incidente aereo,, 51 anni, attore noto in Italia soprattutto per aver lavorato in Squadra Speciale Cobra 11 , telefilm poliziesco in onda su Rai 2. Con lui hanno perso la vita anche le due figlie, ...È una tragedia vera e propria quella che ha colpito la famiglia di. Nella giornata di giovedì 4 gennaio , l'attore tedesco è rimasto vittima di un incidente aereo e ha perso la vita insieme alle sue due figlie , Madita e Annik, di 10 e 12 anni. ...Recentemente sono emerse voci sullo sviluppo della RB20, che avrebbe fallito il primo crash test. La notizia è stata considerata una grave battuta d'arresto per la Red Bull Racing, ma Helmut Marko ha ...L'attore hollywoodiano di origine tedesca Christian Oliver è rimasto ucciso insieme alle sue due giovani figlie in un incidente avvenuto quando il piccolo aereo su cui viaggiavano è precipitato nel Ma ...