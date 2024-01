Che succede se l’IA cambia la segnaletica stradale Gli scenari secondo il Nist

Leggi su formiche

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’intelligenza artificiale che interviene sun segnale di stop con un limite di velocità. O che dà indicazioni confuse. Che cosa potrebbe accadere? Rallentamenti nel migliore dei casi. Incidenti nel peggiore. Questoo rientra in quelli possibili in caso di attacchi ai sistemi di intelligenza artificiale analizzati dagli esperti del National Institute of Standards and Technology, agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di tecnologie. In particolare, si tratta di un attacco classificato come evasion (manipolazione), uno dei quattro studiati nel paper dal titolo “Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations”. “La pubblicazione, frutto della collaborazione tra governo, università e industria, ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori e gli utenti dell’intelligenza artificiale a individuare i ...