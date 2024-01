Che ne sarà di Disney ora che sono scaduti i diritti su Topolino? L' orrore è già iniziato

Leggi su gqitalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) C’è chi perde il copyright e chi, invece, non ha proprio perso tempo: a pochi giorni dallo scadere deid’autore sul primo cortometraggio in cui compare(Steamboat Willie) ecco che si palesano due film horror con protagonista il simbolo per eccellenza della. Come può accadere? La spiegazione è semplice: Quando decade la legge sul copyright Il copyright (aka diritto d’autore) che garantisce e disciplina la protezione legale delle opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche, non è senza limiti temporali. In Europa persiste fino alla morte dell'autore e per i successivi 70 anni, o nel caso di collaborazioni, dalla morte dell'ultimo collaboratore sopravvissuto. Negli Stati Uniti, invece, il periodo è di 95 anni dalla prima pubblicazione dell'opera, mentre in Cina, Canada e Nuova Zelanda è di soli 50 anni. ...