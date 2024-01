Chanel Totti e Cristian Babalus | pranzo romantico in riva al mare | sushi | coccole e tanto amore

...Natale è scoppiata l'ennesima bomba nella complicata separazione tra Ilary Blasi e Francesco. ... Cristian, 18 anni,, 16, e Isabel, 7, accusandolo di averla tradita con Noemi Bocchi. La ...Questo dettaglio accomuna anche altri figli dei vip e commenti analoghi sono arrivati ad esempio per. Jasmine è una ragazza che sta uscendo fuori a 360 gradi e per lei, l'esperienza in ...Chanel Totti, 16 anni e il suo primo grande amore. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una delle influencer più seguite sui social e continua ad attirare l'attenzione del web. Il cognome, si ...Noemi Bocchi è uscita allo scoperto. Andiamo scoprire di cosa si tratta e cosa potrebbe far passare in secondo piano Francesco Totti ...