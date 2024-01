Cgia | la pressione fiscale sui contribuenti onesti è al 47%

(Di sabato 6 gennaio 2024) VENEZIA – Nel 2023 ifedeli al fisco hanno subìto unareale del 47,4%: quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale, che l’anno scorso è stato al 42,5%. Lo rileva lasecondo la quale nel 2023 il prelievoè sceso rispetto al 2022 dello 0,2%, grazie alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni dell’Irpef e al modesto aumento del Pil. Analogamente, anche nel 2024 il peso complessivo delle tasse e dei contributi sulla ricchezza prodotta nel Paese dovrebbe scendere. Ma la gran parte degli italiani non lo hanno percepito poiché allo stesso tempo, è salito ad esempio il costo delle bollette, della Tari, dei ticket sanitari e così inon hanno potuto beneficiare pienamente del calo della...

Laprecisa che lafiscale ufficiale calcolata anche dal Mef (nel 2023 al 42,5%) rispetta le disposizioni metodologiche previste dall'Eurostat, ma ritiene "inattendibili" invece le ...VENEZIA - Nel 2023 i contribuenti fedeli al fisco hanno subìto una pressione fiscale reale del 47,4%: quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale, che ...Se teniamo conto che in Fvg e Veneto l'incidenza percentuale dell'economia non osservata sul valore aggiunto regionale è molto contenuta e pari ...