César | «Inter-Verona? Una cosa importantissima Barella futuristico»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)è fra i tanti ex presenti al Meazza per. Nel prepartita, l’ex laterale brasiliano si è fermato nella postazione diTV per un giudizio sulla squadra del suo ex compagno alla Lazio Inzaghi. DA VINCERE – Le parole disu: «L’approccio è importantissimo, non bisogna trascurare nulla. Le partite contro squadre di medio-bassa classifica sono quelle dove loro danno tutto: l’non deve trascurare nulla e fare il meglio, perché è quello che può darci la tranquillità di tenere a distanza la Juventus. Sono innamorato di Nicolò: è un giocatore. Poi in difesa Francesco Acerbi, da quando è arrivato che era un acquisto che non ritenevo necessario ha fatto vedere cose ...