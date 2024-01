Censura? Le intercettazioni per certi giudici sono un' arma di distruzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Da una parte hai un giudice della Corte dei Conti che parla più duramente della Schlein, anzi si permette pure di bacchettare l'opposizione sulla scarsa guerriglia parlamentare. Poi hai il solito dibattito sulla pubblicazione dellecon tanto di petulante lamento sul bavaglio all'informazione. Guardi entrambe le questioni e alla fine non puoi che ammettere che la saldatura tra informazione e giustizia non è mai venuta meno e che la magistratura non vuole che la si tocchi. Altro che riforme condivise. «Con la nuova legge non potremmo mai leggere lesul caso Verdini», dicono oggi; ieri dicevano lo stesso per gente come Riccardo Del Turco, Calogero Mannino, i generali Mario Mori e Antonio Subranni (oltre all'ufficiale Giuseppe De Donno) o per il mio amico Marco Sorbara: gente sbattuta in prima pagina con accuse ...