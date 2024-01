Cazaux | festa doppia | titolo a Noumea e best ranking

Grazie a questo risultato, che sarà in main draw all'Australian Open grazie a una wild card, migliorerà il suo best ranking salendo alla posizione numero 108. "LaCaz", questo il suo soprannome,...Grazie a questo risultato, che sarà in main draw all'Australian Open grazie a una wild card, migliorerà il suo best ranking salendo alla posizione numero 108. "LaCaz", questo il suo soprannome,...