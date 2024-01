Cavo d' acciaio teso per strada a Milano | Alex baiocco resta in cella Gip | “Gesto assurdo”

(Di sabato 6 gennaio 2024)inma solo per l'accusa di bloccole e non per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti il 24enne, in carcere dalla notte fra mercoledì e giovedì scorsi per avercon due complici ancora ricercati und'ad altezza d'uomo lungo viale Toscana a. È quanto si legge nell'ordinanza di convalida dell'arresto e dell'applicazione della misura cautelare depositata stamani dal gip Domenico Santoro il quale ha disposto anche che la direzione della carcere trasmetta con urgenza una "dettagliata ed approfondita relazione sanitaria che descriva le condizioni di salute psicofisica" del giovane "con riserva di ulteriormente provvedere nel suo interesse".

