Casini | “Diritti tv? Non era semplice Dobbiamo incrementare le risorse”

"Decreto Crescita? Non è il momento giusto per toglierlo" ROMA - Quella sui Diritti tv "è' stata una negoziazione articolata e complessa. Abbiamo ... (247.libero)

"Decreto Crescita? Non è il momento giusto per toglierlo" ROMA - Quella sui Diritti tv "è' stata una negoziazione articolata e complessa. Abbiamo ... (ilgiornaleditalia)

Lorenzopresidente della Lega Serie A, ha rilasciato un intervista al Corriere della sera. ... come l'Arabia Saudita, che non ha standard occidentali suiumani e pratica la pena di ...Un paese non certo all'avanguardia sul tema deiumani e civili: 'Lo sport è uno strumento ... conche minimizza la sentenza della Corte Europea: 'Credo possa essere un'occasione per ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha recentemente rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Durante l'intervista, ha discusso vari temi riguardanti il calcio italiano, tra cui il d ...Casini Presidente della Lega Serie A: “Si al challenge, sì alle porte più grandi ma senza nuovi stadi non si va da nessuna parte”. Lorenzo Casini presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un interv ...