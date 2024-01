Carta Acquisti 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) La Legge di Bilancioè stata emanata da pochi giorni e molti si chiedono quali siano le agevolazioni introdotte per aiutare le famiglie, tenendo anche conto di quanto dichiarato dai Ministri durante la conferenza di ottobre a Palazzo Chigi. In termini di novità assolute o che hanno subito dei cambiamenti significativi, rimandiamo la lettura alla nostra guida Bonus Famiglia, dove abbiamo riassunto i punti salienti di quanto presentato alla Camera nelle scorse settimane. Fra le misure ancora vigenti, seppur con variazioni minime, abbiamo la , introdotta da diversi anni per aiutare gli individui che versano in condizioni economiche difficili ad avere un supporto nell’acquisto di prodotti alimentari e farmaceutici. Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire di cosa si tratta e come puoi richiederla. : di cosa si tratta La ...

L'Isee basso anche nel 2024 garantisce alle famiglie in difficoltà economica di accedere a bonus, agevolazioni e benefici. Vediamo quelli che restano in vigore quest'anno.Carta acquisti "dedicata a te", prorogati i termini per l'attivazione della social card: scopri la nuova scadenza Prorogati i termini per l'attivazione ...