Carboni | «Sto bene | voglio continuare così! Ecco mio ruolo preferito»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Valentinha segnato un gol nel 2-3 con cui il Monza ha battuto il Frosinone. Tutta la soddisfazione del talento, in prestito dall’Inter, nel post-partita di Sky Sport CRESCITA – Queste le parole di: «Sono molto contento per la partita, abbiamo portato a casa tre punti importantissimo. Sto crescendo in questi mesi, stocosì.? Se devo dirne uno mi piace fare il trequartista. Però sono a disposizione del mister, gioco dove mi chiede. Gestione Palladino? Sicuramente nei primi mesi ho fatto un po’ di fatica, volevo giocare ma sono scelte del mister. Mi ha portato piano piano, mi sentoe spero dicosì. Io con Colpani? Mi trovo, grande giocatore. ...

SERIE A - Monza avanti di tre gol grazie a Valentin Carboni, Mota e a un'autorete di Soulé. Harroui accorcia, l'argentino segna su rigore, ma non basta.SERIE A - Soulé segna un gol e un autogol. Male Cheddira, scatenati Valentin Carboni e Mota, Gagliardini promosso, D'Ambrosio soffre.