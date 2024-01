Canone Rai 2024 | da 90 a 70 euro | ecco come pagare

(Di sabato 6 gennaio 2024)funziona il pagamento Passa da 90 a 70l’ammontare deldi abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno in corso. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate. Per i cittadini per i quali l’addebito delavviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le

Per i cittadini per i quali l'addebito delavviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano ...Per i cittadini per i quali l' addebito delavviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano ...La pressione fiscale reale nel 2023 è stata del 47,4%, quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale. La differenza, secondo la Cgia di Mestre, è dovuta al sommerso: se viene stornato dal Pil, aumen ...Il canone RAI per la TV uso privato (quella che si ha a casa per intenderci) diventa più leggero dal 2024. La tassa passa da 90 euro annui a 70 euro all’anno. A prevedere la riduzione è stata la legge ...